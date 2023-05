“OnePlus Zal In Augustus Zijn Eerste Opvouwbare Smartphone Introduceren”

Merken als Samsung, Oppo en Motorola krijgen er binnenkort een nieuwe concurrent bij op de vouwbare smartphone markt. OnePlus zal volgens de laatste berichten namelijk in augustus zijn eerste vouwbare smartphone introduceren.

Geruchten over een opvouwbare OnePlus-smartphone gaan al een lange tijd rond en OnePlus heeft zelf ook al het een en ander door laten schemeren. OnePlus gaf zelf aan dat de introductie in het derde kwartaal van dit jaar zal plaatsvinden, maar Max Jambor geeft nu de exacte maand. Volgens hem zal de introductie van de opvouwbare OnePlus-smartphone in augustus plaatsvinden. Het is nog onduidelijk hoe de smartphone gaat heten, maar OnePlus heeft eerder de merknamen V Fold en V Flip aangevraagd. Dus de kans is groot dat het gaat om één van deze twee smartphones.

Samsung domineert momenteel de markt van opvouwbare smartphones, maar de concurrentie is steeds sterker aan het worden. Zo zijn de toestellen van Motorola en Oppo ook erg goed en zal Google over een paar dagen de Pixel Fold introduceren. De Google Pixel Fold gaat de concurrentie aan met de Galaxy Z Fold 4. We verwachten dat de smartphone van OnePlus ook gaat concurreren met de Z Fold 4.

