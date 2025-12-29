Renders Tonen Vouwbare iPhone

Youtuber Jon Prosser heeft een video gedeeld waarin hij renders laat zien van een vouwbare iPhone. Volgens de bron heeft het scherm van de iPhone geen zichtbare vouw. Ook zou de iPhone een lange accuduur hebben.

Het is onduidelijk hoe Prosser aan de renders is gekomen, maar de bron heeft vaker juiste informatie over onaangekondigde smartphones gedeeld. Op de renders zien we een vouwbare iPhone zonder zichtbare vouw in het scherm. Of de vouw daadwerkelijk onzichtbaar is kunnen we niet zeggen, maar Prosser claimt dat Apple daar veel moeite aan heeft besteed.

Volgens de bron heeft de vouwbare iPhone een vormgeving van een boek, met een 5,5-inch cover-scherm en een 7,8-inch hoofdscherm. Dichtgeklapt heeft de iPhone een dikte van 9mm en opengeklapt een dikte van 4,5mm. Apple heeft de iPhone voorzien van één camera in het hoofdscherm, één camera in het cover-scherm en twee camera’s aan de achterzijde. Details over deze camera’s ontbreken nog.

Gek genoeg ontbreekt FaceID volgens Prosser. In plaats daarvan gebruikt de iPhone TouchID. Als laatste claimt de bron dat Apple betere accucellen gebruikt, waardoor de accuduur langer zou zijn dan gemiddeld.

De iPhone moet in de herfst van 2026 uitkomen, samen met de iPhone 18 en Pro Max. We kunnen een adviesprijs verwachten van tussen de 2000 en 2500 dollar.

via [tweakers]