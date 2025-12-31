Nieuwste Samsung Galaxy Watch 4 Classic-update Zorgt Voor Problemen

Gebruikers van de Samsung Galaxy Watch 4 Classic klagen over problemen sinds de laatste One UI-update. Er zijn problemen met de sensoren, het Always-On display en meer.

Als je de update naar One UI 8 en Wear OS 6 nog niet hebt geïnstalleerd is het verstandig om daar nog even mee te wachten. Verschillende gebruikers melden dat de Samsung Galaxy Watch 4 Classic niet meer naar behoren werkt na de installatie van deze update.

Onder andere de sensoren van de smartwatch ervaren problemen. Zo kan de Galaxy Watch 4 Classic niet detecteren of de smartwatch om de pols zit, waardoor je geen gezondheidsmetingen kunt doen. Ook moet hierdoor iedere keer de pincode ingevoerd worden om het horloge te ontgrendelen. Het valt op dat deze sensorproblemen niet constant zijn, waardoor de smartwatch soms wel en soms niet naar behoren werkt.

Ook werkt het always-on-display bij sommige gebruikers niet meer, kunnen niet alle digitale wijzerplaten worden ingeladen en loopt de accu in sommige gevallen snel leeg.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung met een oplossing komt.

via [androidplanet]