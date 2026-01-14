Samsung Deelt Specificaties Van Galaxy A07 5G

Zonder introductie heeft Samsung de Galaxy A07 5G op zijn website gezet. Hierdoor weten wij nu hoe de Samsung Galaxy A07 5G er uit ziet en over welke specificaties de smartphone beschikt.

De Samsung Galaxy A07 5G krijgt enkele grote verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. De budget-smartphone met 5G-ondersteuning beschikt over een 6,7-inch 120Hz LCD-scherm, een MediaTek Dimensity 6300-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een MicroSD-kaart en een grote 6000 mAh accu.

De camera-setup bestaat uit een 8MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptesensor. Niet echt heel indrukwekkend, maar aangezien de Galaxy A07 5G een echte budget-smartphone is kunnen we hierover moeilijk klagen. De camera’s aan de achterzijde zitten in een klein ellipsvormig eiland.

Samsung voorziet de Galaxy A07 5G zes jaar lang van Android-updates, tot aan Android 22. Dit is erg lang voor een budget-smartphone. Samsung heeft nog geen officiële releasedatum aangekondigd voor Nederland en de rest van Europa.

