Geannuleerde OnePlus Open 2 Uitgelekt

In het geruchtencircuit zijn de OnePlus Open 2 en de OnePlus 15s opgedoken. OnePlus zou de productie van beide smartphones hebben geannuleerd, waardoor de smartphones dus niet op de markt verschijnen.

De OnePlus Open verscheen in 2023 op de markt en werd zeer goed ontvangen. OnePlus was van plan om in 2025 de OnePlus Open 2 te introduceren en er was zelfs al een prototype van de vouwbare smartphone uitgelekt. Om onbekende reden heeft OnePlus de introductie van de OnePlus Open 2 echter geschrapt. Volgens verschillende bronnen is de smartphone inmiddels volledig geannuleerd.

De smartphone zou beschikken over een 8,12-inch hoofdscherm en een 6,6-inch cover-scherm. Beide schermen hebben een 165Hz verversingssnelheid. Intern zou de OnePlus Open 2 beschikken over een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 16GB werkgeheugen, 1TB opslagruimte, een 6.000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen, drie 50MP lenzen aan de achterzijde en een 32MP en 20MP selfie-camera in de schermen van de smartphone.

Tech-lekker Yogesh Brar laat via Twitter weten dat de OnePlus Open 2 niet de enige smartphone is die de Chinese fabrikant heeft geschrapt. Hij is 90% zeker dat ook de OnePlus 15s zal worden geannuleerd. Voor ons in Nederland is dat echter minder interessant nieuws, want de voorganger van de OnePlus 15s verscheen alleen in Azië op de markt.

via [AW]