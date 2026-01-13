Samsung Galaxy A34 Ontvangt Januari-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de eerste beveiligingsupdate van 2026. De smartphone die de januari-update als eerste ontvangt is de Galaxy A34.

Google heeft onlangs de beveiligingspatch van januari uitgebracht voor de Pixel-smartphones en andere fabrikanten optimaliseren deze patch nu voor hun eigen toestellen. Zo staat de januari-update nu klaar voor de Samsung Galaxy A34. De update brengt geen grote veranderingen met zich mee, maar zorgt er wel voor dat de beveiliging van de voordelige smartphone weer helemaal up-to-date is en jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy A34.

via [droidapp]