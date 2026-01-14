Google Rolt Januari-update Uit Naar Pixel-smartphones

Google is begonnen met de uitrol van de januari-update. De eerste update van het jaar installeert een beveiligingspatch, maar brengt ook enkele andere verbeteringen met zich mee. De januari-update rolt niet uit naar de Pixel 6- en 7-serie.

De januari-update bestaat uit een hoop patches die kwetsbaarheden in het besturingssysteem dichten. Hierdoor is de beveiliging op de smartphones weer helemaal up-to-date en ben jij beter beschermd tegen malafide activiteiten. Naast beveiligingsverbeteringen brengt de update ook nog andere verbeteringen met zich mee. Volgens Google moet de accu van de Pixel 8 en nieuwer na de update namelijk langer meegaan. Daarnaast beschikt de update voor de Pixel 10-serie over verbeteringen voor het scherm en de graphics. De volledige changelog hebben we onder aan dit artikel toegevoegd.

De januari-update staat klaar voor alle Pixel-smartphones vanaf de Pixel 7a. Dit betekent dat Google de update dus niet uitrolt naar de Pixel 6- en Pixel 7-serie. De software ondersteuning voor deze smartphones eindigt echter la in oktober 2026, waardoor deze series de komende maanden dus nog wel andere updates ontvangen. Waarom Google er voor kiest om de januari-update over te slaan is onduidelijk.

Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

Changelog

Audio

Oplossing voor storende beltoongeluiden tijdens Webex-gesprekken onder bepaalde omstandigheden*[1]

Batterij en opladen

Oplossing voor het probleem dat de batterij onder bepaalde omstandigheden leegloopt*[2]

Weergave en grafische vormgeving

Oplossing voor het probleem met het flikkeren van AOD onder bepaalde omstandigheden*[3]

Oplossing voor het knipperen van storende lijnen op het scherm tijdens het bewerken van HDR-foto’s in de Adobe Lightroom-app onder bepaalde omstandigheden*[3]

Algemene verbeteringen voor GPU-prestaties onder bepaalde omstandigheden*[3]

Aanraken

Oplossing voor het probleem dat het touchscreen onder bepaalde omstandigheden willekeurig stopt met werken*[3]

Gebruikersinterface

Oplossing voor een probleem waarbij het verwijderen van een Live Universe-achtergrond er soms toe kon leiden dat de app ‘Achtergronden en stijlen’ onbruikbaar werd totdat het apparaat opnieuw werd opgestart*[1]

via [droidapp]