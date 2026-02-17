Samsung Werkt Aan Extra Brede Galaxy Fold

Samsung is van plan om de Galaxy Z Fold-serie uit te breiden met een nieuwe variant. Het gaat om een uitvoering met een breder scherm, die zelfs breder zou zijn dan die van de eerste Google Pixel Fold.

We kijken allemaal uit naar de Galaxy Z Fold 8, maar Samsung is van plan om naast de reguliere Z Fold 8 nog een ander toestel op de markt te brengen. De extra brede Fold krijgt een beeldratio van bijna 16:10. Dat is breder dan het 17.4:9 scherm van de Pixel Fold. Het binnenste scherm krijgt een beeldratio van 9:7. Ter vergelijking, de bovenstaande Galaxy Z Fold 7 heeft een stuk slankere beeldratio van 1.11:1.

De website AndroidAuthority heeft geanimeerde renders gedeeld die een indruk geven van hoe de “Wide Fold” er ongeveer uit komt te zien. De nieuwe vouwbare smartphone heeft modelnummer SM-F971U gekregen.

Veel meer informatie over de Samsung Galaxy Z Wide Fold hebben we nog niet. Zo weten we nog niet over welke specificaties de smartphone beschikt, wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt en of het apparaat wereldwijd op de markt verschijnt. Wij houden de geruchten in de gaten en zullen alle belangrijke updates met jullie delen.

via [AW]