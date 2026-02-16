Xiaomi Tag Komt Naar Europa Voor 17,99 Euro

Xiaomi is van plan om binnenkort een alternatief voor de AirTag op de markt te brengen. De Xiaomi Tag krijgt in Europa een adviesprijs mee van slechts 17,99 euro.

De Xiaomi Tag is een gadget die je bijvoorbeeld aan je sleutelbos, koffer of portemonnee kunt hangen, zodat je jouw spullen met behulp van een smartphone-app eenvoudig kunt terugvinden. Dit werkt waarschijnlijk op dezelfde manier als de Moto Tag of de Apple AirTag.

Dankzij Xiaomi Frankrijk weten we dat de Xiaomi Tag een adviesprijs meekrijgt van 17,99 euro per stuk. Je kunt ook een set van vier kopen voor 59,99 euro. Winfuture heeft de Xiaomi Tag ook al bij een aantal andere Europese webwinkels gespot, waar het apparaatje in sommige gevallen al voor 15 euro verkrijgbaar is. De Xiaomi Tag maakt gebruik van een CR2032 batterij, die een jaar mee moet gaan.

via [droidapp]