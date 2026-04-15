“Productie Samsung Galaxy S26-serie Opgevoerd Vanwege Succesvolle Verkoop”

Samsung zou de productie van de Galaxy S26-serie flink hebben opgevoerd. Dit besluit is genomen vanwege de hoge vraag naar de nieuwe vlaggenschip-serie van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

De nieuwste vlaggenschip-smartphones van Samsung verkopen goed. Vooral de Samsung Galaxy S26 Ultra, de eerste smartphone met een zogeheten Privacy Display, gaat vaak over de toonbank. Volgens de Koreaanse bron ZDNet verkopen de smartphones zelfs zo goed dat de productie opgevoerd moet worden om te voldoen aan de vraag.

In maart produceerde Samsung in totaal 2,4 miljoen eenheden, bestaande uit 1,3 miljoen Galaxy S26 Ultra-exemplaren, 800.000 Galaxy S26 exemplaren en 300.000 exemplaren van de Galaxy S26+. In april zou Samsung de productie volgens de bron willen uitbreiden naar 1,5 miljoen exemplaren van de Galaxy S26 Ultra en 1,3 miljoen exemplaren van de reguliere Galaxy S26. De productie van de Galaxy S26+ zal daarintegen worden teruggeschroefd naar 200.000 exemplaren. In totaal zal Samsung deze maand dus 600.000 meer exemplaren produceren dan vorige maand.

