Fairphone Gen 6 Ontvangt Vandaag Android 16-update

Fairphone heeft bekendgemaakt dat het bedrijf vandaag 16 maart begint met de uitrol van Android 16 voor de Fairphone Gen 6. Dit is eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Fairphone liet eerder weten dat de fabrikant waarschijnlijk in april begint met de uitrol van de Android 16-update voor de Fairphone Gen 6. De ontwikkelingen van de update zijn echter eerder afgerond dan verwacht en daarom rolt de Android 16-update nu gefaseerd uit. Hoe lang de gefaseerde uitrol precies duurt is niet duidelijk.

Android 16 maakt het onder andere mogelijk om notificaties te bundelen en het geluid van notificaties te verminderen. Ook kun je na de update meer emojis gebruiken en de Google Wallet openen met de aan-uitknop. Daarnaast is het sideloading tijdens telefoongesprekken niet meer mogelijk om oplichting tegen te gaan.

Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Fairphone Gen 6.

