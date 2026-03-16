“Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Krijgt 5G-ondersteuning”

De Samsung Galaxy Watch Ultra heeft ondersteuning voor 4G/LTE, maar de opvolger krijgt volgens de laatste berichten ondersteuning voor het 5G-netwerk. De Galaxy Watch Ultra 2 is waarschijnlijk net als zijn voorganger niet als Bluetooth-only model verkrijgbaar.

De Samsung Galaxy Watch Ultra was de eerste smartwatch van Samsung die alleen verkrijgbaar is als 4G/LTE-model. Een Bluetooth-only model ontbreekt. Dit zal bij de Galaxy Watch Ultra 2 waarschijnlijk ook het geval zijn, maar in plaats van een 4G-model is de Galaxy Watch Ultra 2, met modelnummer (SM-L716), een 5G-model. 5G-ondersteuning zorgt uiteraard voor een snellere internetverbinding, maar moet ook een positieve impact hebben op de accuduur van de smartwatch.

Samsung brengt de Galaxy Watch Ultra 2 in de zomer van 2026 samen met de Galaxy Watch 9 op de markt. In de zomer zal Samsung ook de Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Flip 8 introduceren. Meer details over de Galaxy Watch Ultra 2 hebben we helaas nog niet.

