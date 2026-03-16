Accu Van Samsung Galaxy Z Flip 8 Gelekt

De batterij specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold 8 zijn uitgelekt. Helaas zien we geen grote upgrade, maar we verwachten wel dat de smartphone een langere accuduur krijgt.

In tegenstelling tot zijn voorganger krijgt de Galaxy Z Flip 8 helaas geen accu upgrade. De twee accu’s van de smartphone – EB-BF776 en EB-BF777 – hebben een rated capaciteit van 1150 mAh en 3024 mAh. Dit komt neer op een rated capaciteit van 4174 mAh, wat exact hetzelfde is als de accucapaciteit van de Galaxy Z Flip 7. We verwachten dus opnieuw een geadverteerde (typical) accucapaciteit van 4300 mAh.

Ondanks dezelfde accucapaciteit verwachten we wel dat de Galaxy Z Flip 8 langer meegaat op één acculading dan de Z Flip 7. Dit zagen we namelijk ook bij de Galaxy S26 Ultra, die aanzienlijk langer meegaat dan de S25 Ultra. Beide smartphones hebben dezelfde accucapaciteit. De langere accuduur is te danken aan een energiezuinigere processor en softwareverbeteringen.

Ook qua camera’s zien we geen grote upgrade. Volgens de geruchten krijgt de Galaxy Z Flip 8 namelijk opnieuw een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP selfie-camera. Samsung zal de Galaxy Z Flip 8 samen met de Galaxy Z Fold 8 in juli officieel introduceren.

via [galaxyclub]