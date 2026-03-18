POCO X8 Pro (Max) Officieel Aangekondigd

Poco heeft zojuist de Poco X8 Pro en Poco X8 Pro Max officieel geïntroduceerd. Beide smartphones beschikken over een zeer grote accu, degelijke specificaties en een aantrekkelijk prijskaartje.

De Poco X8 Pro beschikt over een MediaTek Dimensity 8500 Ultra-processor, terwijl de Poco X8 Pro (Ultra) is uitgerust met de iets snellere Dimensity 9500s-processor. De Poco X8 Pro maakt gebruik van een 6,59-inch AMOLED-scherm met een 1,5k-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Het scherm van de Poco X8 Pro Max heeft dezelfde specificaties, maar is 6,83-inch groot. Beide smartphones beschikken over een 50MP hoofdlens, een groothoeklens en een 20MP selfie-camera.

Het meest opvallende aan de smartphones is de accucapaciteit. Zo beschikt de Poco X8 Pro over een 6500 mAh accu, wat al erg groot is, maar de Poco X8 Pro Max beschikt over een accu met een capaciteit van maar liefst 8500 mAh. We verwachten dat je de Poco X8 Pro Max dankzij deze accu zonder problemen twee dagen kunt gebruiken op één acculading. De smartphones hebben ondersteuning voor 100W snelladen.

De Poco X8 Pro krijgt een adviesprijs mee van 399 euro (8GB + 256) of 479 euro (12GB + 512GB) en is verkrijgbaar in de kleuren wit, mintgroen en zwart. De Poco X8 Pro Max kost 529 euro (12GB + 256GB) of 579 euro (12GB + 512GB) en is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en blauw. Je kunt de smartphones bestellen in de webwinkel van Xiaomi.

via [androidplanet]