Samsung Introduceert Magnetische Powerbank met Qi2-laden

Samsung heeft een nieuwe powerbank in zijn webwinkel geplaatst. Het gaat om de Magnet Wireless Battery Pack, een 5000 mAh powerbank met ondersteuning voor Qi2-laden die precies past op de achterzijde van Samsung-smartphones.

De onlangs aangekondigde Galaxy S26-serie beschikt niet over ingebouwde Qi2-magneten, maar je kunt de smartphone combineren met een hoesje die wel over deze magneten beschikt. Als je dit doet kun je de Galaxy-smartphones gebruiken met Magsafe-accessoires van Apple of de magnetische lader van Google. Deze accessoires zijn echter niet speciaal gemaakt voor de smartphones van Samsung, waardoor ze niet altijd perfect passen en daardoor bijvoorbeeld de camera’s van de smartphone blokkeren.

Bij de nieuwe Magnet Wireless Battery Pack van Samsung is dit echter geen probleem, want deze powerbank past precies op de Galaxy S26. De powerbank werkt met de Galaxy S25-serie, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy S26-serie. De Magnet Wireless Battery Pack heeft ondersteuning voor 15 Watt draadloos laden, maar je kunt ook via een USB-C-kabel laden met een snelheid 25 Watt. De powerbank beschikt over een kleine standaard, zodat je de smartphone horizontaal als verticaal op tafel kunt plaatsen.

De Magnet Wireless Battery Pack kost 62,99 euro, maar tot 7 april haal je de powerbank in huis voor slechts 44,09 euro. Als je de powerbank wilt gebruiken met de Galaxy S26 Ultra, dan moet je een speciaal hoesje aanschaffen zoals de Galaxy 26 Ultra Capella Magnet Case (49,99 euro).

