Firefox Krijgt Gratis VPN-functie

Mozilla werkt aan een interessante functie voor de Firefox browser. In Firefox 149 introduceert het bedrijf een gratis ingebouwde VPN-functie. Mozilla werkt ook aan meer functies voor multitasking en privacy.

De browser-VPN zit direct ingebouwd in Firefox. Je hoeft dus geen extra app te downloaden. Ook is de VPN-functie gratis te gebruiken. Wel belangrijk om te weten is dat de functie alleen werkt in de Firefox-browser zelf en dus niet voor andere handelingen die je doet op je smartphone, in tegenstelling tot betaalde VPN-apps zoals Mozilla VPN die al het internetverkeer op je apparaat beveiligt.

Wanneer je de VPN-functie in Firefox inschakelt zal Firefox je internetverkeer binnen de browser omleiden via een proxy, waardoor je IP-adres en locatie worden verborgen tijdens het browsen. Bij de lancering krijgen gebruikers in de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een datalimiet van 50 GB per maand. De VPN-functie is vanaf 24 maart slechts in een beperkt aantal landen beschikbaar, waardoor de functie in Nederland nog niet te gebruiken is. Het is nog onduidelijk wanneer Mozilla de functie wereldwijd uitrolt.

