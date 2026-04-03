Motorola Edge 60 Neo Ontvangt Android 16-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Motorola Edge 60 Neo. Deze update werkt de software bij naar Android 16, die verschillende verbeteringen met zich meebrengt en een nieuwe beveiligingspatch installeert.

Mensen met een Motorola Edge 60 Neo kunnen nu de Android 16-update downloaden. De update voert enkele kleine wijzigingen door aan de interface, zoals een nieuwe font voor de klok en een nieuwe indeling van de instellingen. Ook worden enkele bugs aangepakt, waardoor onder andere de camera stabieler moet werken. Als laatste installeert de update de beveiligingspatch van februari 2026, die meer bescherming moet bieden tegen malafide activiteiten.

De Android 16-update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Motorola Edge 60 Neo.