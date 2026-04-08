Fabrikant Bigme Teaset Smartphone Met LCD- en E-inkscherm

De Chinese fabrikant Bigme heeft een teaser gedeeld voor een smartphone met LCD-scherm aan de voorzijde en een e-inkscherm aan de achterzijde. Bigme schrijft dat het de eerste dual-screen smartphone is met een kleuren e-inkscherm.

Bigme heeft een webpagina gepubliceerd met daarop een afbeelding waarop de smartphone van de zijkant te zien is. Details ontbreken nog, maar in de URL van de webpagina zien we de naam Hibreak Dual. Hibreak is de naam die de fabrikant gebruikt voor zijn smartphones met e-inkscherm.

Specificaties en informatie over de functies van de Hibreak Dual heeft Bigme nog niet gegeven. Wel gebruikt de fabrikant voor zijn smartphones met e-inkscherm doorgaans niet de krachtigste specificaties. Zo maakt Bigme vaak gebruik van voordeligere chipsets van MediaTek in combinatie met weinig werkgeheugen en minder snelle opslagruimte.

Het is nog onduidelijk wanneer Bigme de Hibreak Dual zal introduceren.

via [tweakers]