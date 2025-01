BigMe Introduceert HiBreak Pro Met E Ink-scherm

Smartphones lijken tegenwoordig veel op elkaar, maar de nieuwste smartphone van BigMe is toch wel heel opmerkelijk. De HiBreak Pro beschikt namelijk over een zwart-wit E Ink-scherm, wat de smartphone zeer geschikt maakt om te gebruiken als E-reader.

Mensen die graag lezen weten waarschijnlijk wel wat een E-reader is. Een E-reader is een kleine tablet met een zogeheten E Ink-scherm, dat prettig is voor de ogen en dus ideaal voor het lezen van boeken. Ook is een E Ink-scherm heel energiezuinig, wat een E-reader geschikt maakt voor de lange lees sessies.

Heel af en toe brengt een fabrikant een smartphone op de markt die over zo’n E Ink-scherm beschikt. De BigMe HiBreak Pro is de nieuwste smartphone met een E Ink-scherm.

De HiBreak Pro beschikt over een 6,13-inch E Ink-scherm met een resolutie van 824 x 1648 pixels. Alhoewel BigMe de smartphone heeft voorzien van software die het scherm sneller moet maken, is een E Ink-scherm lang niet zo snel en vloeiend als een LCD- of AMOLED-scherm. Dit is iets om rekening mee te houden. Intern vinden we een Dimensity 1080-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een NFC-chip, een 5MP selfie-camera, een 20MP hoofdcamera en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 18W opladen.

De HiBreak Pro draait op Android met de Google Play Store en is vanaf 14 januari te koop voor een adviesprijs van 439 dollar.

via [bright]