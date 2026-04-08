“Eerste Echte Foto Van Oppo Find X9 Ultra Opgedoken”

Oppo zal later deze maand de Find X9 Ultra introduceren, maar dankzij een nieuw gerucht weten we nu al hoe de smartphone er uit komt te zien. Er is namelijk een echte foto opgedoken waarop de achterzijde van de Oppo Find X9 Ultra te zien is.

De officiële introductie van de Oppo Find X9 Ultra zal op 21 april plaatsvinden, maar op de Chinese website Weibo is nu al een foto verschenen waarop de smartphone te zien zou zijn. We zien dat de achterzijde van de Oppo Find X9 Ultra een tweedelig ontwerp krijgt, met in het bovenste deel een enorme ronde camera-module. Deze camera heeft een brandpuntafstandmarkering van 14-230 millimeter en een diafragmawaarde van f/1.5 tot f/3.5.

De behuizing lijkt te bestaan uit aluminium met een afwerking van veganistisch leder. Meer details ontbreken nog, maar de Oppo Find X9 Ultra moet het beste leveren op het gebied van foto- en videografie. Na de officiële introductie, dat op 21 april zal plaatsvinden, zullen wij alle details met jullie delen.

