Renders Van “Houten” Motorola Edge 70 Pro Gelekt

Er zijn renders opgedoken van de Motorola Edge 70 Pro. We zien de smartphone in verschillende kleuren, waarbij de bruine versie een houten afwerking lijkt te krijgen.

De onderstaande afbeeldingen zijn gedeeld door tech-lekker Ytechb. Op de beelden zien we de voor- en achterzijde van de Motorola Edge 70 Pro in de kleuren blauw, rood en bruin. De achterzijde van alle drie de kleuren hebben een andere afwerking. Zo krijgt de blauwe versie een nylon-achtig afwerking, de rode versie een matte afwerking en de bruine versie een houten afwerking.

De Motorola Edge 70 Pro krijgt lichtgebogen schermranden, afgeronde hoeken en een vierkante camera-module die langzaam overloopt in de behuizing. In deze module vinden we drie lenzen en een led-flitser. Op marketingmateriaal gebruikt Motorola de slogan “seize the night“, wat lijkt te verwijzen naar goede foto’s in donkere omgevingen.

We weten nog weinig over de specificaties van de Motorola Edge 70 Pro, maar de smartphone zou beschikken over een vrij grote 6500 mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen.

