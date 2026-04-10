Renders Tonen Motorola Razr 70 Ultra Met Under-Display Camera?

Motorola zal de vouwbare Razr 70 Ultra mogelijk deze maand al introduceren in de Verenigde Staten, waarna de smartphone ook naar Europa komt. In het geruchtencircuit zijn nu echter al enkele afbeeldingen opgedoken, waarbij het opvalt dat een uitsparing voor de selfie-camera ontbreekt.

De doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks heeft persfoto’s van de Motorola Razr 70 Ultra gedeeld. Het opduiken van persbeelden is een aanwijzing dat de lancering van de nieuwe vouwbare smartphone nadert. Op de beelden zien we de Motorola Razr 70 Ultra in de kleuren ‘Orient Blue Alcantara‘ en ‘Pantone Cocoa Wood‘, of simpelweg paars en bruin. De paarse uitvoering lijkt een leerachtige afwerking te hebben, terwijl de bruine variant een houtachtige finish heeft. Mogelijk verschijnt de smartphone in nog meer kleuren op de markt, waaronder de kleur Pantone African Violet.

Wat opvalt aan de beelden van OnLeaks is het ontbreken van een ronde uitsparing in het scherm voor de selfie-camera. Dit kan betekenen dat deze uitsparing simpelweg is vergeten op de renders, of dat Motorola overstapt naar een zogeheten Under-Display camera. Het plaatsen van de camera onder het scherm is erg aantrekkelijk, maar tegelijkertijd maakt het de smartphone waarschijnlijk wel een stuk duurder. Zodra wij hierover meer weten zullen wij dit met jullie delen.

Volgens de geruchten beschikt de Motorola Razr 70 Ultra verder over een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 50MP selfie-camera en een 4700 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen.

Motorola lanceerde de Razr 60-serie in april 2025. Als de fabrikant hetzelfde tijdschema volgt kunnen we de Razr 70-serie dus snel verwachten. We weten in ieder geval vrijwel zeker dat Motorola de smartphone voor het WK voetbal zal introduceren, dat op 11 juni start. Motorola is namelijk een officiële smartphonepartner van het WK en brengt regelmatig een speciale WK-editie van zijn smartphone op de markt. We verwachten dat dit ook zal gebeuren met de Razr 70 Ultra.

