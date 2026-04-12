Samsung Galaxy A57 en A37 Nu In Nederland en België Verkrijgbaar

Samsung heeft deze week twee nieuwe mid-range smartphones uitgebracht in de Benelux. De Galaxy A57 en de Galaxy A37 zijn nu in Nederland en België verkrijgbaar voor een vanafprijs van 529 euro en 429 euro.

De Samsung Galaxy A57 is de krachtigste van de twee nieuwe smartphones en beschikt over 6,7-inch AMOLED-scherm met een FHD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1680-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000 mAh accu, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens.

De Galaxy A37 lijkt veel op de Galaxy A57, maar de Galaxy A37 heeft een minder geavanceerde camera en een iets tragere processor. Zo maakt de Galaxy A37 gebruik van een Exynos 1480-processor in combinatie met 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens. Beide smartphones zijn waterdicht (IP68).

De Galaxy A57 is verkrijgbaar in de kleuren Lila, marineblauw, grijs en lichtblauw voor een adviesprijs van 529 euro (8GB+128GB), 589 euro (8GB+256GB) of 769 euro (12GB+512GB). De Galaxy A37 is verkrijgbaar in de kleuren Lavendel, wit, grijs-groen en zwart en kost 429 euro (6GB+128GB) of 519 euro (8GB+256GB).