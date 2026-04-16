Oppo Deelt Officiële Persfoto’s Van Oppo Find X9 Ultra

Oppo zal de Oppo Find X9 Ultra op 21 april officieel introduceren, maar de fabrikant heeft nu alvast een aantal persfoto’s gedeeld waarop de camera-smartphone in drie kleuren te zien is.

We kijken uit naar Oppo’s volgende vlaggenschip-smartphone, maar vlak voor de officiële introductie krijgen we al steeds meer te weten over de Oppo Find X9 Ultra. Zo zien we de Find X9 Ultra nu op de onderstaande afbeeldingen, die door Oppo zelf zijn gedeeld. Op de beelden zien we de smartphone in de kleuren Polar Glacier (lichtblauw), Earth Tundra met een kunstlederen achterkant en Velvet Sand Canyon (oranje).

We zien de grote ronde camera-module aan de achterzijde, die een grote rol gaat spelen. Zo bestaat deze module uit indrukwekkende camera-specs, maar kun je de module ook uitbreiden met een camera-adapter zodat je nog verder in kunt zoomen. Ook werkt Oppo aan een “camera grip”, die vermoedelijk beschikt over een fysieke sluitertoets en extra batterijcapaciteit.

Na de officiële introductie op 21 april zullen wij alle details met jullie delen.

