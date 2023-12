Nieuwe Foto’s Tonen Oppo Find X7 Pro Van Beide Kanten

Oppo werkt aan een nieuwe high-end smartphone met de naam Oppo Find X7 Pro. Op het internet zijn nu twee foto’s opgedoken waarop de smartphone van beide kanten te zien is. Het valt op dat de Oppo Find X7 Pro beschikt over een hele grote camera-module.

Nadat de Oppo Find X7 Pro eerder al te zien was op een hele vage foto, krijgen we nu een veel beter beeld van de aankomende vlaggenschip-smartphone. Opnieuw valt de enorme camera-module met achthoekige vorm op. Deze module steekt behoorlijk uit en neemt meer dan een derde van de achterkant in beslag. Naar verwachting beschikt deze camera-module onder andere over een 1-inch Sony-sensor.

In het scherm zien we een ronde uitsparing voor de selfie-camera en aangezien het om een high-end vlaggenschip-smartphone gaat verwachten we intern onder andere een Snapdragon 8 Gen 3-processor. Of de Find X7 Pro ook in Nederland zal verschijnen is nog maar de vraag, want de Find X6 Pro is niet in Nederland uitgebracht.

via [droidapp]