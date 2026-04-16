Google Pixel-smartphones Lopen Sneller Leeg Na Recente Update

Gebruikers van veel Google Pixel-smartphones melden dat hun smartphone sneller leeg loopt dan normaal. De sneller leeglopende accu lijkt te worden veroorzaakt door de Pixel Drop van maart.

Het accuprobleem lijkt niet gerelateerd aan een specifiek toestel, want er duiken klachten op van mensen met onder andere een Pixel 7, Pixel 8 en Pixel 10. De problemen doken vrijwel direct op na de Pixel Drop van maart en gebruikers melden dat de accu zelfs snel leeg loopt als ze de smartphone weinig gebruiken.

Hoe snel de accu leeg loopt verschilt per gebruiker. Zo meldt één gebruiker dat zijn accu normaal na 16 uur leeg is, maar nu na ongeveer 12 uur. Andere gebruik melden dat ze hun toestel nu maar liefst twee of zelfs drie keer per dag aan de lader moeten hangen.

We weten niet wat precies de oorzaak is van de accuproblemen, maar mogelijk is er een mismatch tussen de GPS en de CPU, waardoor deze constant actief is. Google heeft nog niet gereageerd, waardoor er momenteel nog geen oplossing beschikbaar is.

