Google Geeft AI Pro-gebruikers Meer Opslagruimte

Google heeft een wijziging doorgevoerd aan zijn cloudopslagdienst. Gebruikers met een AI Pro-abonnement kregen tot nu toe 2TB aan opslagruimte, maar vanaf nu geeft Google voor dezelfde prijs 5TB opslagruimte.

Via de Google One-dienst kun je verschillende hoeveelheden cloudopslag kopen. Zo kregen gebruikers met een AI Pro-abonnement, waarbij je toegang krijgt tot meer AI-functies, voorheen 2TB cloudopslag voor het opslaan van bestanden. Zowel nieuwe als bestaande abonnees krijgen voortaan echter toegang tot 5TB opslagruimte, zonder dat gebruikers hiervoor meer gaan betalen.

Een abonnement op AI Pro kost dus nog steeds 22,00 euro per maand of 220 euro per jaar. Bestaande gebruikers ontvangen een mail waarin Google ze informeert over de wijziging aan opslagcapaciteit.

