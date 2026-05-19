Honor Robot Phone Verschijnt Voor September Op De Markt

Honor toonde op Mobile World Congress de “Robot Phone”. Dit is een smartphone met een “robotarm”, waarop een gimbal geïnstalleerd is die 360 graden kan rondkijken. Honor heeft nu bekendgemaakt dat de Robot Phone over een paar maanden op de markt verschijnt.

De Honor Robot Phone beschikt over een mechanisch gimbal camerasysteem dat uitklapt en 360 graden kan ronddraaien. Toen Honor de opmerkelijke smartphone toonde leek het puur te gaan om een concept, maar nu blijkt dat de Chinese fabrikant de smartphone echt op de markt wil brengen. Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar Honor deelde mee dat de Robot Phone nog voor september op de markt verschijnt.

Veel details over de specificaties ontbreken nog, maar Honor lijkt de smartphone op de markt te willen brengen als ultieme vlogger smartphone. Op dit moment weten we alleen dat de Honor Robot Phone een 200MP camera heeft. Zodra Honor meer details naar buiten brengt zullen wij dit met jullie delen.

