Vivo X60 Pro Met Gimbal-camera Komt Naar Europa

Nadat Vivo eind 2020 de X60 en X60 Pro introduceerde in thuisland China heeft de fabrikant de Pro-uitvoering nu aangekondigd voor de Europese markt. De Vivo X60 Pro krijgt in Europa een adviesprijs mee van 799 euro.

De Vivo X60 Pro valt op, omdat de smartphone is uitgerust met een rear-camera die beschikt over een 48MP hoofdlens met gimbal-technologie om beelden te stabiliseren. Vivo introduceerde deze technologie in 2020 bij de X50-serie. Naast de hoofdlens vinden we nog een 13MP groothoeklens, een 13MP portretlens en een 8MP telefotolens met vijf keer optische zoom.

Het OLED-scherm van de Vivo X60 Pro is 6,56-inch groot en heeft een Full HD+-resolutie (2.376 x 1.080 pixels) en een 120 Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 870-processor met 5G-ondersteuning, 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4200 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen.

Het is nog onduidelijk in welke landen de Vivo X60 Pro zal worden uitgebracht, maar we weten wel dat de smartphone 799 euro gaat kosten. In het Verenigd Koninkrijk is de Vivo X60 Pro vanaf 3 juni verkrijgbaar voor 749 pond.

via [AW]