Gerucht: “Samsung Galaxy Z Flip 8 Is Laatste Klaptelefoon Van Samsung”

Dit jaar zal Samsung weer verschillende vouwbare smartphones op de markt brengen, waaronder de Galaxy Z Fold 8 en de Galaxy Z Flip 8. Er duiken nu echter geruchten op die beweren dat de Galaxy Z Flip 8 mogelijk Samsung’s laatste klaptelefoon zal zijn.

De eerste Galaxy Z Flip verscheen in 2020 op de markt en inmiddels kijken we alweer uit naar de achterste versie van de klaptelefoon. Volgens de geruchten is het verschil tussen de Galaxy Z Flip 7 en de Z Flip 8 echter minimaal. Er zijn nog maar weinig verbeteringen die Samsung kan doorvoeren, wat volgens een lekker op Weibo één van de redenen is waarom Samsung mogelijk stopt met het maken van Galaxy Z Flip-toestellen.

Daarnaast lopen de kosten steeds verder op, terwijl consumenten niet bereid zijn om meer te betalen voor een Galaxy Z Flip-smartphone. Mensen zijn wel bereid om extra te betalen voor de Galaxy Z Fold-series, omdat deze smartphones een veel groter scherm bieden dan een reguliere smartphone.

Neem de geruchten echter nog met een flinke korrel zout. De tech-lekker trekt deze conclusie namelijk alleen maar omdat hij nog geen aanwijzingen heeft gevonden dat Samsung een Galaxy Z Flip 9 ontwikkelt. Of dat ook echt betekent dat de Galaxy Z Flip 8 de laatste klaptelefoon wordt is puur speculatie.

