“Samsung Werkt Aan Galaxy S27 Pro Met 6,47-inch Scherm”

Volgens de laatste geruchten bestaat de aankomende Galaxy S27-serie niet uit niet drie, maar vier modellen. Samsung zou namelijk werken aan een Pro-versie met een 6,47-inch scherm.

De Samsung Galaxy S26-serie is nog niet eens een half jaar verkrijgbaar, maar geruchten over de opvolger duiken nu al steeds vaker op. De bron ETNews claimt dat Samsung van plan is om een extra model te introduceren, namelijk de Galaxy S27 Pro. Sommige bronnen suggereren echter dat de S27 Pro de S27+ zal vervangen. Er is dus nog wat onduidelijk over het aantal toestellen dat Samsung zal uitbrengen in de Galaxy S27-serie. Normaal bestaat de S-serie uit een reguliere uitvoering, een Plus-model en een Ultra-model.

Veel informatie over de Samsung Galaxy S27 Pro hebben we nog niet, maar het zou gaan om een redelijk compact toestel met een 6,47-inch scherm.

Samsung Galaxy S27 Ultra

Over de Galaxy S27 Ultra weten we al wel wat meer. Volgens tech-lekker Ice Universe krijgt de S27 Ultra geen telelens met 3x optische zoom. De Ultra-modellen beschikken altijd over twee telelenzen, waarvan je met één 3x kunt inzoomen. Ten opzichte van de andere lenzen viel de kwaliteit van de 3x zoomlens echter altijd wat tegen, waardoor Samsung nu zou hebben besloten om deze lens weg te laten.

Hierdoor bestaat de rear-camera van de Samsung Galaxy S27 Ultra waarschijnlijk uit een 200MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 50MP telelens met 5x optische zoom. In totaal dus drie lenzen, in plaats van vier.

Early Samsung Galaxy S27 Ultra rumors are in: that often mocked 3x telephoto, famous for being tiny and underwhelming, has finally changed. It didn't get stronger. It didn't get weaker. It's simply gone.😂 — Ice Universe (@UniverseIce) April 30, 2026

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S27-serie zal pas begin 2027 plaatsvinden. Daarom raden we aan om de geruchten over de nieuwe vlaggenschip-smartphones nog even met een korrel zout te nemen.

