Gerucht: “Samsung Galaxy S27 Ultra Krijgt Grotere Koolstofbatterij”

De Samsung Galaxy S26 Ultra is nog niet zo lang verkrijgbaar, maar berichten over de opvolger duiken nu al op. Volgens de geruchten stapt Samsung bij de Galaxy S27 Ultra over op een koolstofbatterij, waardoor de smartphone een grotere accucapaciteit krijgt.

Verschillende fabrikanten rusten hun smartphones tegenwoordig uit met een zogeheten koolstofbatterij. Dergelijke accu’s kunnen meer energie opslaan in dezelfde oppervlakte, waardoor smartphones met een accucapaciteit van 6000 tot 7000 mAh steeds normaler worden. Tot nu toe zijn het echter voornamelijk Chinese fabrikanten die gebruikmaken van een koolstofbatterij. Smartphones van merken als Samsung, Google en Apple maken nog gebruik van een reguliere accu. Hierdoor blijft de accucapaciteit doorgaans hangen rond de 5000 mAh.

Daar komt nu mogelijk verandering in, want Samsung zou de Galaxy S27 Ultra nu ook willen uitrusten met een koolstofbatterij. Wat de accucapaciteit zal zijn is nog onduidelijk, maar het is goed om te zien dat steeds meer fabrikanten overstappen op de nieuwe accutechnologie. De reden dat merken als Samsung tot nu toe nog niet zijn overgestapt heeft waarschijnlijk te maken met de kwaliteit en de veiligheid van koolstofbatterijen. Uit tests van Samsung blijkt namelijk dat koolstofbatterijen gevoeliger zijn voor slijtage en sneller capaciteit verliezen. Ook zijn dergelijke accu’s gevoeliger voor hitte. De kans is groot dat Samsung extra tijd heeft genomen om extra veiligheidsmaatregelen door te voeren.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S27 Ultra zal pas begin 2027 plaatsvinden, dus neem de geruchten nog even met een korrel zout.

