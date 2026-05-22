Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt One UI 8.5-update

Nadat de Samsung Galaxy S25– en S24-series eerder al een One UI 8.5-update ontvingen, rolt Samsung dezelfde update nu ook uit naar de Galaxy S23-serie.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra kunnen nu de nieuwste versie van de One UI-schil downloaden. Heb je een Galaxy S23 FE, dan moet je nog wat langer wachten. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung dit model bijwerkt naar One UI 8.5.

One UI 8.5 brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee, inclusief een vernieuwde snelle instellingen (Quick Panel), een uitgebreidere weer-app, een nieuwe AI-editor, een vernieuwde camera-app met ingebouwde PDF-scanner en de optie om twee tijdzones in te stellen in de klok-app.

Updates rollen in fasen uit. Hierdoor kan het een paar dagen duren voordat de One UI 8.5-update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra.

