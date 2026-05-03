Gerucht: Samsung Schrapt 3x Zoom Telelens Op Galaxy S27 Ultra

De introductie van de Samsung Galaxy S27-serie is nog ver weg, maar geruchten over de nieuwe vlaggenschip-serie duiken nu al op. Volgens de laatste berichten zou Samsung de telelens met 3x optische zoom weglaten op de Galaxy S27 Ultra.

In het geruchtencircuit is informatie opgedoken over de camera van de Samsung Galaxy S27 Ultra. Sinds de Galaxy S21 Ultra rust Samsung de smartphone altijd uit met twee zoomlenzen, maar bij de Galaxy S27 Ultra zou Samsung van plan zijn om de 3x telelens te schrappen. De reden voor het schrappen zou te maken hebben met de 200MP hoofdlens. Deze lens is zo gedetailleerd dat je zonder kwaliteitsverlies digitaal kunt inzoomen. Hierdoor is een telelens met 3x optische zoom overbodig.

Hoe de rest van de camera-setup er uit komt te zien weten we nog niet, maar mogelijk krijgt de andere telelens meer aandacht. Deze telelens kan waarschijnlijk 5x of 10x optisch inzoomen. Samsung zal de Galaxy S27-serie pas begin 2027 introduceren, dus voorlopig gaat het nog om geruchten die we met een flinke korrel zout moeten nemen.

