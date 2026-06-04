Samsung Galaxy S24-serie Ontvangt Mei-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy S24-serie. Het gaat om een beveiligingsupdate die de beveiligingspatch van mei installeert.

De beveiligingspatch op de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ en Galaxy S24 Ultra wordt nu bijgewerkt naar de nieuwste versie. De mei-update dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem en Samsung’s One UI-schil, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten.

Verschillende gebruikers melden dat ze de update al hebben ontvangen. Heb jij de update nog niet geïnstalleerd en ook nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een paar dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]