Samsung Galaxy A27 Volledig Uitgelekt

Samsung is van plan om binnenkort de Galaxy A27 te introduceren. In het geruchtencircuit is de mid-range smartphone al volledig uitgelekt. Zo zijn er renders opgedoken en weten we over welke specificaties de Galaxy A27 beschikt.

Dankzij nieuwe renders weten we nu hoe de Samsung Galaxy A27 er uit komt te zien. De beelden tonen de Galaxy A27 in de kleuren lichtroze, blauw en zwart. Aan de achterzijde zien we een pilvormige camera-module met daarin drie lenzen onder elkaar geplaatst. Het scherm beschikt over een ronde uitsparing voor de selfie-camera en de schermrand aan de onderzijde is iets dikker dan de overige randen.

Intern vinden we volgens de geruchten een Snapdragon 6 Gen 3-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. Ruimte voor een microSD-kaart lijkt te ontbreken. Het 6,7-inch AMOLED-scherm heeft een Full HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. De 5000mAh accu kan met maximaal 25W snelladen.

Wanneer Samsung de Galaxy A27 precies zal introduceren weten we nog niet, maar naar verwachting verschijnt de smartphone in het tweede kwartaal van 2026 op de markt.

via [droidapp]