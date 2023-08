Motorola Edge 30 Ultra Ontvangt Juli-update

Motorola heeft een nieuwe update uitgerold naar de Motorola Edge 30 Ultra. Het gaat om een nieuwe beveiligingsupdate die de beveiligingspatch bijwerkt naar die van juli 2023. Dankzij deze patch zijn gebruikt weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Nadat de gebruikers van de Motorola Edge 30 Ultra vorige maand eindelijk de Android 13-update konden installeren, staat er inmiddels weer een nieuwe update klaar om te downloaden. Het gaat om de beveiligingsupdate van juli 2023. Deze update bestaat uit enkele tientallen patches die kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakken.

De update met versienummer T1SQS33.15-11-137-10-2 is slechts 30MB groot en brengt dan ook geen nieuwe functies of andere aanpassingen met zich mee. Motorola rolt updates in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de juli-update bij iedereen is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Motorola Edge 30 Ultra.

