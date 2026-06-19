Eerste Specificaties Van Xiaomi Mix Fold 5 Opgedoken

Xiaomi werkt aan een nieuwe vouwbare smartphone, die de naam Xiaomi Mix Fold 5 meekrijgt. In het geruchtencircuit zijn nu de eerste specificaties van de nieuwe foldable opgedoken.

De Xiaomi Mix Fold 5 is opgedoken in een Chinese certificering onder modelnummer 2608BPX34C. Doordat de certificering van de Mix Fold 5 eerder is opgedoken dan de nieuwe toestellen in de Xiaomi 18-serie, bestaat de kans dat Xiaomi de vouwbare smartphone ook eerder op de markt brengt. Naar verwachting verschijnt de Xiaomi 18-serie in september op de markt, wat zou kunnen betekenen dat Xiaomi de Mix Fold 5 al in augustus introduceert.

Volgens de geruchten krijgt de Xiaomi Mix Fold 5 geen Snapdragon 8 Elite Gen 6-chipset van Qualcomm, maar een Xring O3-processor van Xiaomi zelf. Verder spreken de geruchten over een 7,5- tot 7,6-inch hoofdscherm, een 200MP hoofdcamera, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een 6000 mAh accu. De smartphone draait uit de doos op Android 17 met de HyperOS-schil.

Xiaomi heeft zelf nog geen details naar buiten gebracht. Zodra wij meer weten zullen wij dit weer met jullie delen.

via [droidapp]