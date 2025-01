Nubia Introduceert Opvolger Van Goedkoopste Vouwbare Smartphone

Nubia heeft een opvolger aangekondigd van de vouwbare Nubia Flip. De Nubia Flip 2 kost in Japan omgerekend slechts 400 euro. De smartphone brengt mid-range specificaties naar de markt van vouwbare smartphones.

Er zijn inmiddels veel vouwbare smartphones verkrijgbaar, maar in vrijwel alle gevallen gaat het om vlaggenschip-smartphones met een hoog prijskaartje. Nubia kiest voor een andere aanpak door zijn vouwbare smartphones uit te rusten met mid-range specificaties. Hierdoor kan de fabrikant de prijs laag houden, zodat de vouwbare smartphones voor een groter publiek toegankelijk zijn.

De Nubia Flip 2 heeft een groter rechthoekig scherm dan zijn voorganger. Het vouwbare hoofdscherm is 6,9-inch groot en intern vinden we een MediaTek Dimensity 7300X-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4300 mAh accu. De smartphone heeft drie camera’s, bestaande uit een 32MP selfie-camera en en dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De Nubia Flip 2 draait uit de doos op Android 14.

Op dit moment is de Nubia Flip 2 alleen in Japan verkrijgbaar en we hebben nog geen informatie over een Europese lancering. Zodra de smartphone in Europa verkrijgbaar is zullen wij dit met jullie delen.

