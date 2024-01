Flip In & Out Concept: Samsung Smartphone Kan Naar Twee Kanten Vouwen

Samsung heeft op de CES-beurs in Las Vegas een concept-smartphone getoond die beide kanten op kan buigen. Het Flip In & Out concept maakt het mogelijk om aan beide kanten een vouwbaar scherm te hebben.

Ieder jaar zien we op de CES beurt een aantal interessante producten, vaak in de vorm van een concept. Ook tijdens CES 2024 is dat het geval. Zo toonde Samsung deze week de Flip In & Out. Dit is een smartphone die je niet alleen naar voren maar ook naar achteren kunt vouwen. Een dergelijke technologie maakt het mogelijk om een smartphone aan beide kanten uit te rusten met een vouwbaar scherm.

In dit geval gaat het om twee 6,7 inch-schermen, waarbij je zelf dus kunt kiezen welk scherm je voor welke app-icoontjes wilt gebruiken. Het enige verschil tussen beide schermen is de aanwezige selfie-camera aan één zijde.

Samsung/CES:



Samsungintroduces a new "concept" device at CES…



"Flex in & Out Flip"



The Display measures 6.7" pic.twitter.com/q7icTNyFlC — Jason's Tech (@_ImJason) January 9, 2024

Op dit moment gaat het puur om een concept om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Het grootste probleem is waarschijnlijk de beperkte accuduur op een dun toestel met twee grote schermen. Wel is het erg interessant om te zien wat we in de toekomst kunnen verwachten.