Lenovo Introduceert Tab Plus Gen 2

Lenovo heeft een nieuwe tablet aangekondigd. De Lenovo Tab Plus Gen 2 is een mid-range tablet die in Nederland een adviesprijs meekrijgt van 399 euro.

Lenovo noemt de Tab Plus Gen 2 een entertainmenttablet. De tablet beschikt over een JBL-luidsprekersysteem met negen units en het is mogelijk om de tablet te gebruiken als bluetooth-speaker. Het 12,1-inch scherm heeft een 120Hz verversingssnelheid, een piekhelderheid van 800 nits en een resolutie van 2560 bij 1600 pixels.

Intern vinden we een MediaTek Dimensity 7400-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 10200 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 13MP hoofdcamera en een 8MP selfie-camera. De tablet weegt 775 gram en draait uit de doos op Android 16. Je kunt rekenen op een update naar Android 17 en 18 en op vier jaar beveiligingsupdates.

Als laatste heeft de tablet een ingebouwde standaard die 360 graden kan draaien. Daarnaast kan de tablet overweg met de Tab Pen Plus en het Lenovo Wireless Keyboard.

via [androidplanet]