Nothing Toont Eerste Beelden Van Nothing Phone (4b)

Nothing heeft deze week bekendgemaakt dat het bedrijf op 7 juli de Nothing Phone (4b) zal introduceren. Kort na deze aankondiging heeft de fabrikant echter ook al de eerste beelden gedeeld. We zien de smartphone in een nieuwe blauwe kleur.

De officiële beelden zien er iets anders uit dan de eerder gedeelde schets. We zien onder andere dat de Nothing Phone (4b) beschikt over een dubbele rear-camera met daarnaast een led-flitser en een extra sensor. Ook zien we rechts bovenin de Glyph met de verticale lichtbalk.

Verder is nog weinig bekend over de Nothing Phone (4b). De fabrikant heeft namelijk nog geen specificaties gedeeld. We weten alleen hoe de smartphone er uit komt te zien. Een grote camera-module met de camera’s aan de linkerzijde, de Glyph aan de rechterzijde en een behuizing met afgeronde hoeken. De smartphone verschijnt in ieder geval in de kleur baby blauw op de markt, maar we verwachten ook een witte en zwarte uitvoering. Of Nothing nog meer kleuren voor ons in petto heeft is nog onduidelijk. Nothing zelf zegt het volgende over de Phone (4b):

“Het ontwerp destilleert de kenmerkende transparante esthetiek van Nothing tot een meer gefocuste en jeugdige expressie, met zorgvuldig gerangschikte interne elementen, een kristalheldere transparante afwerking en een naadloze vorm die moeiteloos overvloeit van de achterkant naar het frame.”

via [AW]