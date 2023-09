Xiaomi Introduceert Redmi Note 13-serie Op 21 September

Samsung heeft op 21 september een presentatie ingepland. Op deze dag zal de fabrikant de Redmi Note 13-serie introduceren, die bestaat uit de Note 13, Note 13 Pro en de Note 13 Pro+. De eerste specificaties van de smartphones zijn al opgedoken in het geruchtencircuit.

Redmi heeft de introductiedatum bekendgemaakt via de Chinese social media site Weibo. De Redmi Note 13-serie maakt gebruik van een MediaTek Dimensity 7200 Ultra-processor en is aan de achterkant uitgerust met een 200MP hoofdlens. Het gaat om een Isocell HP3-sensor van Samsung.

De geruchten spreken verder over een 5120mAh accu in de Note 13 en Note 13 Pro, met ondersteuning voor 67W snelladen. De Note 13 Pro+ beschikt over een 5000mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen. Consumenten kunnen kiezen uit 6GB, 8GB en 12GB werkgeheugen en 128GB tot 1TB opslagruimte.

De Xiaomi Redmi Note 13-serie verschijnt eerst in China op de markt, maar naar verwachting komt de nieuwe serie op een later tijdstip ook naar de Benelux. De Redmi Note 12-serie is hier namelijk ook verkrijgbaar.

via [tweakers]