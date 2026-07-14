Samsung Start Uitrol Juli-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de nieuwste beveiligingsupdate. De juli-update staat nu klaar voor de Samsung Galaxy S26-serie.

Eigenlijk begon Samsung vorige week al met de uitrol van de juli-update, maar toen rolde de fabrikant de update alleen uit naar een aantal smartwatches. Nu staat de update echter ook klaar voor de eerste smartphones van het bedrijf. De update met firmwareversie S94*BXXS4AZG5 is ongeveer 500MB groot en is nu te downloaden op de Galaxy S26, Galaxy S26+ en Galaxy S26 Ultra.

De juli-update bestaat uit maar liefst 41 patches voor het Android-besturingssysteem en 16 patches voor Samsung’s eigen One UI-interface en -apps. Het gaat onder andere om verbeteringen voor het Knox-systeem, SmartThings, de WLAN-beveiliging en de Wallpaper-service. Na de update ben je weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

Gebruikers in Nederland en België kunnen de update nu downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Controleren op updates‘. Het kan een paar dagen duren voordat de update voor iedereen in Europa beschikbaar is.

via [galaxyclub]