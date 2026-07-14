Gerucht: OnePlus Stopt Deze Week In Europa!

· 14 juli 2026

OnePlus

Er gaan al geruime tijd geruchten rond die claimen dat OnePlus uit de Europese markt zal stappen. Volgens de laatste berichten zal OnePlus deze week zelf aankondigen dat de fabrikant in Europa en de VS stopt met de verkoop van zijn producten. Oppo neemt de rol van OnePlus in Europa over.

Dit claimt de betrouwbare Duitse bron WinFuture. Achter gesloten deuren zou het bedrijf geen reden hebben gegeven voor het stoppen van zijn activiteiten in Europa en de VS. Voor mensen die momenteel een OnePlus-apparaat hebben veranderd er niks. Consumenten blijven gewoon updates ontvangen volgens het originele updatebeleid.

OnePlus zal echter geen nieuwe producten meer introduceren. Retailers zullen de resterende voorraad aan producten nog verkopen, waarna de voorraad niet meer zal worden aangevuld. De afgelopen weken viel al op dat veel smartphones van OnePlus moeilijk verkrijgbaar zijn in Europa. Oppo en OnePlus hebben niet gereageerd op het bericht van WinFuture.

via [tweakers]

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Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

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