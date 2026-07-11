Kleuren En Prijzen Van Google Pixel Watch 5 Uitgelekt

Google zal op 12 augustus de Pixel Watch 5 introduceren en in het geruchtencircuit is de smartwatch inmiddels al verschillende keren opgedoken. Dit keer krijgen we meer te weten over de prijs en de kleuren van de Google Pixel Watch 5.

Volgens de nieuwste geruchten brengt Google de Pixel Watch 5 in twee formaten op de markt: 41 mm en 45 mm. Consumenten kunnen daarnaast kiezen voor een WiFi- en LTE-model. De 41mm versie verschijnt op de markt in de kleuren donker antraciet, naturel zilver, pyriet en warm goud, terwijl de 45mm uitvoering op de markt verschijnt in de kleuren donker antraciet, naturel zilver en pyriet.

Ook de vermoedelijke adviesprijzen zijn uitgelekt. De Google Pixel Watch 5 met 41mm behuizing en WiFi kost volgens de geruchten 419 euro. De LTE-versie kost 519 euro. Voor de 45 mm WiFi-versie betaal je 449 euro en voor de 41mm LTE-versie ben je 549 euro kwijt.

Pas op 12 augustus kunnen wij bevestigen of de genoemde adviesprijzen en kleuren kloppen. Google zal de Pixel Watch 5 op die dag samen met de Pixel 11-serie introduceren.

via [droidapp]