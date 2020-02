Oppo Toont Teaser Van Eigen Smartwatch

De Chinese fabrikant Oppo zal binnenkort een eigen smartwatch introduceren. Dit blijkt uit een teaser die Oppo zelf heeft gedeeld. De teaser laat duidelijk de vormgeving zien.

Oppo wil in 2020 een hoop nieuwe producten introduceren, waaronder een smartwatch. Om ons alvast lekker te maken deelde de fabrikant op Twitter de bovenstaande teaser. Hierop zien we de ‘Oppo Watch’ met een vierkant ontwerp, gebogen schermen en 3D glas. Als de kleuren in Photoshop iets opgelicht worden zien we aan de rechterkant twee knoppen.

Oppo zal in maart, op een nog onbekende dag, een evenement houden waar onder andere de Find X2 geïntroduceerd zal worden. De kans is groot dat we dan ook de smartwatch te zien krijgen.

