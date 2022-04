Huawei Teaset Mate Xs 2: Introductie 28 April

Huawei zal op 28 april de Huawei Mate Xs 2 introduceren. Op de Chinese sociale media website Weibo heeft de fabrikant nu een teaser gedeeld waarop een gedeelte van de opvouwbare smartphone te zien is. Het scherm zit opnieuw aan de buitenkant.

De keuze om het vouwbare scherm opnieuw aan de buitenkant te plaatsen is opmerkelijk. Huawei koos er bij de Mate X2 namelijk voor om het scherm naar de binnenkant te plaatsen, iets wat bij de klanten beter in de smaak lijkt te vallen. Als het scherm aan de binnenkant zit is deze namelijk beter beschermd wanneer je de smartphone dicht klapt.

Wel is er dat geval een tweede scherm nodig als de fabrikant wil dat je de smartphone ook kunt gebruiken zonder de behuizing open te vouwen. Een smartphone met een enkele vouwbare scherm aan de buitenkant van de behuizing is dan ook voordeliger en eenvoudig om te maken.

Een adviesprijs van de Mate Xs 2 hebben we nog niet, maar voor de Mate Xs en de X2 mocht je zo’n 2500 euro op tafel leggen. Dus naar verwachting zal de Mate Xs 2 opnieuw een zeer dure smartphone worden.

