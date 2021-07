OnePlus Werkt Aan Pro-uitvoering Van Buds-oordopjes

OnePlus werkt aan een Pro Editie van de volledig draadloze oordopjes OnePlus Buds. De fabrikant zoekt geïntegreerde gebruikers die de derde oordopjes van OnePlus willen testen. Voorheen lanceerde de fabrikant de OnePlus Buds en de Buds Z.

OnePlus zoekt momenteel naar tech-influencers en andere gebruikers met ambitie om de nieuwste draadloze oordopjes te testen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de ‘OnePlus Labs’-pagina en moeten daarbij ook wat van hun eerdere werk laten zien.

De fabrikant heeft nog niet bekendgemaakt wat de OnePlus Buds Pro anders maakt dan de reguliere Buds of de Buds Z. Waarschijnlijk krijgt de OnePlus Buds Pro actieve noisecanceling. ANC is niet aanwezig op de andere oordopjes. Ook voegt OnePlus mogelijk verbeterde bluetoothcodecs toe. We weten nog niet vanaf wanneer de nieuwe oordopjes verkrijgbaar zijn.

