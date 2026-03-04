Motorola Introduceert Moto Buds 2 en Buds 2 Plus Oordopjes

Tijdens het Mobile World Congress heeft Motorola een flink aantal nieuwe producten gepresenteerd. Zo zagen we onder andere de vouwbare Razr Fold en de mid-range Edge 70 Fusion. De fabrikant heeft echter ook de nieuwe draadloze oordopjes Moto Buds 2 en Buds 2 Plus aangekondigd.

De Moto Buds 2 Plus beschikt over 11mm drivers, zes microfoons en dynamic ANC voor ruisonderdrukking. De oordopjes hebben ondersteuning voor Moto AI en Hi-Res Audio. De Moto Buds 2 Plus is gemaakt “voor mensen die het maximale uit hun oordopjes willen halen. Ze bieden een rijk, meeslepend geluid met Sound by Bose-technologie.” De oordopjes hebben een accuduur van 9 uur, of 40 uur in combinatie met de oplaadcase.

De reguliere Moto Buds 2 beschikt over 11mm Dynamic Drivers en 6mm Micro Planar Magnetic Drivers met Hi-Res audio-ondersteuning voor diepte en detail, maar krijgt geen Bose-Sound. “Gebruikers krijgen helder geluid via Hi-Res Audio en LHDC, terwijl Spatial Audio2 zorgt voor een ruimtelijke weergave van de content.” De oordopjes hebben een accuduur van 11 uur, of 48 uur in combinatie met de oplaadcase.

De Moto Buds 2 Plus is per direct verkrijgbaar in de kleuren PANTONE Cool White en PANTONE Silhouette, voor een adviesprijs van € 149,99. De Moto Buds 2 is verkrijgbaar in de kleuren PANTONE Carbon, PANTONE Violet Ice en PANTONE Gray Mist voor een adviesprijs van € 79,99.